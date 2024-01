Mo: Teheran, '100 giorni di fallimento sionista, futuro appartiene a Palestina'

Teheran, 15 gen. (Adnkronos) - "Le 100.000 vittime palestinesi (tra cui oltre 23.000 martiri e più di 60.000 feriti) a seguito di 100 giorni di guerra del regime sionista contro Gaza, sono un documento oscuro e vergognoso che sarà conservato per sempre nelle pagine della storia e ...

Teheran, 15 gen. (Adnkronos) – "Le 100.000 vittime palestinesi (tra cui oltre 23.000 martiri e più di 60.000 feriti) a seguito di 100 giorni di guerra del regime sionista contro Gaza, sono un documento oscuro e vergognoso che sarà conservato per sempre nelle pagine della storia e nel tribunale della coscienza umana per il regime fantoccio israeliano e il governo degli Stati Uniti". Lo ha scritto su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani. Assieme al post, il responsabile ministeriale ha twittato un'infografica dal titolo "100 giorni di fallimento sionista" e ha aggiunto che Israele è in imminente pericolo di collasso e che "il futuro appartiene alla Palestina".