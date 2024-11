Mo: tre arresti per lancio razzi contro casa Netanyahu

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Sono tre le persone arrestate in Israele nelle prime ore di stamane dopo che ieri un paio di razzi sono stati lanciati contro la residenza privata del Primo Ministro Benjamin Netanyahu a Cesarea e finiti nel cortile. Lo riporta The Times of Israel citando dichiarazioni ...