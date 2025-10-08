Mo: Verini, 'Segre ha più diritto di tutti di prendere parola'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Persone e personalità testimoni della Shoah, come Liliana Segre, hanno più di tutti diritto - se lo decidono - di prendere la parola. E tutti il dovere di ascoltare, con rispetto. Grazie, Liliana, per lo straordinario esempio di coraggio, lucidità...