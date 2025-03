Un evento senza precedenti

La manifestazione per l’Europa, tenutasi a Roma in piazza del Popolo, ha visto la partecipazione di un numero impressionante di cittadini, stimati in circa 30mila secondo gli organizzatori. L’evento, fortemente voluto dal giornalista Michele Serra e sostenuto da 14 sindaci, ha avuto come obiettivo principale quello di promuovere un’Unione Europea unita e solidale, senza l’influenza dei partiti politici. Questo approccio ha permesso di raccogliere un ampio consenso, coinvolgendo non solo i partiti del centrosinistra, ma anche sindacati e associazioni civili.

Una piazza filoeuropea ma con divergenze

La piazza ha mostrato un forte sostegno per l’Unione Europea, con bandiere dell’Europa, della pace e dell’Ucraina che sventolavano in segno di unità. Tuttavia, non sono mancate le divergenze, in particolare riguardo al piano di difesa Rearm Europe, che prevede un investimento di 800 miliardi di euro. Mentre molti partecipanti applaudivano l’iniziativa, altri hanno espresso preoccupazioni riguardo alla militarizzazione dell’Unione Europea, evidenziando la necessità di un approccio più pacifista.

Interventi significativi dal palco

Dal palco, hanno preso la parola solo figure del mondo della cultura e dello spettacolo, evitando l’intervento diretto dei leader politici. Tra i messaggi più toccanti, quello della senatrice Liliana Segre, che ha inviato un video per esprimere il suo sostegno alla causa. Questo ha sottolineato l’importanza di unire le forze per un futuro migliore, lontano dalle divisioni politiche. La scelta di escludere i politici dal palco ha dato un forte messaggio di unità e di volontà di superare le barriere ideologiche.

Altri eventi in città

Nonostante la grande affluenza a piazza del Popolo, altre manifestazioni si sono svolte in diverse aree della capitale. A piazza Barberini, i pacifisti hanno organizzato un sit-in contro l’Unione Europea, esprimendo il loro dissenso nei confronti di un’Europa che, a loro avviso, sta adottando un approccio militarista. Al Circo Massimo, l’Unione Sovrana e Popolare di Marco Rizzo ha manifestato per un’Europa più giusta e solidale, evidenziando le diverse anime del movimento pacifista.