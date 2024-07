La palazzina, una villetta liberty, in via Gian Maria Barbieri, a Modena, angolo via de’ Fogliani, al civico 24, è a rischio crollo: una porzione già pericolante, sulla quale da una settimana stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione completa, si è inclinata verso via Barbieri.

Palazzina a rischio crollo a Modena

Si tratta di una palazzina di tre piani che fa parte della preesistente villetta grigia, in stato di abbandono da tempo. Nella giornata di oggi, lunedì 1 luglio, è iniziata a collassare su un lato presentando una evidente crepa nel muro.

I lavori, dopo quanto accaduto, sono stati immediatamente interrotti e l’area è stata evacuata, a partire dai tre piani della palazzina adiacente, al civico 12, un condominio di grandi dimensioni a Modena.

I provvedimenti nel tratto stradale della palazzina a Modena

Sono state rimosse tutte le auto in sosta nell’area, per questioni di sicurezza e Via de’ Fogliani è chiusa al traffico, deviati anche i percorsi degli autobus. Inoltre, sono state evacuate le famiglie di due stabili, per un totale di 15 nuclei, in attesa di determinazioni più approfondite e lavori di ripristino.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per il rischio crollo

Dopo l’allarme lanciato nella tarda mattinata, con tutta probabilità lo stabile dovrà essere abbattuto.

I Vigili del Fuoco hanno deciso di evacuare i primi tre piani dei palazzi di fronte e la casa adesso potrebbe andare in demolizione controllata, o rischia di crollare da sola, nelle prossime ore.