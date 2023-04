Genova, a San Teodoro crolla il tetto di un palazzo

Momenti di panico oggi a Genova, dove a San Teodoro crolla il tetto di un palazzo: da quanto si apprende l’immobile era in fase di ristrutturazione e per fortuna era deserto al momento dell’incidente. Il crollo è avvenuto in un palazzo tra via Venezia e via Ratti e non ci sono stati feriti coinvolti nell’incidente avvenuto poco dopo le 15 solo perché quel fabbricato era in corrispondenza di un’abitazione in ristrutturazione.

A Genova crolla il tetto di un palazzo

I media spiegano che il collasso strutturale ha anche abbattuto parte del muro perimetrale dell’ultimo piano. Frammenti di quest’ultimo sono caduti in strada senza coinvolgere o arrecare danno alla salute di alcun passante. Sempre sui media leggiamo che gli operai che lavoravano sono riusciti a mettersi in salvo e che gli inquilini degli appartamenti adiacenti la colonna colonna sottostante sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Le verifiche strutturali da parte degli organi competenti sono scattate subito dopo l’intervento a razzo dei vigili del fuoco e di un’ambulanza della pubblica assistenza Misericordia.

Ci sono 25 persone a rischio sfollamento

Non ci sono elementi certi per stabilire ancora le cause del crollo, su cui sta indagando anche il personale della Pubblica incolumità per effettuare la verifica statica dell’edificio. Da quanto si apprende sono 25 le persone che potrebbero essere sfollate a breve dai dieci appartamenti abitati. La polizia locale ha chiuso il traffico in via Venezia.