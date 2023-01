Automobile in corsa prende fuoco: intervengono i vigili del fuoco

Nel quartiere Monte Sacro di Roma un'auto in corsa prende fuoco e coinvolge nell'incendio anche altre vetture: richiesto l'intervento dei vigili del fuoco

Roma.

Auto in fiamme a Monte Sacro. Questa mattina su via Canaro un’automobile ha preso fuoco mentre era in marcia a pochi metri dalla stazione Conca d’Oro della metropolitana della linea B. Richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’auto è divampata tra le fiamme

Si tratta di una Fiat Punto vecchio modello: nel giro di qualche minuto, l’automobile è divampata tra le fiamme e si è trasformata in un vortice di fumo nero e denso che si è incolonnato per diversi metri verso l’alto.

La massiccia quantità delle fiamme ha fatto sì che si estendessero anche su altre vetture vicine, tuttavia scampate alle conseguenze più gravi: sembra che non ci fossero persone a bordo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Scattato l’allarme, si è precipitata sul luogo dell’incendio una squadra di vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza le auto parcheggiate in fila al bordo del marciapiede, hanno provveduto a spegnere le fiamme sulla Fiat Punto e sugli altri veicoli coinvolti.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che si sono occupati della gestione della viabilità lungo il tratto stradale interessato dalle fiamme, per ore caratterizzato da lunghe code di traffico. Al momento non sono note le cause dell’incendio.