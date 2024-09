Modena, per la prima volta, non ha organizzato un concerto in memoria di Luciano Pavarotti, scomparso 17 anni fa. La sua vedova ha dichiarato: "Cercheremo un altro luogo".

Modena, per la prima volta, non ha organizzato un concerto in memoria di Luci...

Luciano Pavarotti, il noto tenore, ci ha lasciato diciassette anni fa il 6 settembre. Il suo inconfondibile timbro vocale continua ancora oggi a vivere nella memoria della musica. Tuttavia, quest’anno, la sua città natale, Modena, ha scelto di non commemorarlo con alcun evento, rompendo una tradizione che durava dal 2008. Tale scelta ha scatenato una controversia e una risposta indignata da parte della sua vedova, Nicoletta Mantovani, che ha deciso di spostare le celebrazioni a Comacchio. La polemica sulla decisione di non celebrare Pavarotti a Modena ha scatenato un gioco di reciproche accuse. L’amministrazione locale sostiene che Nicoletta Mantovani abbia deciso autonomamente di trasferire le celebrazioni a Comacchio. Lei rifiuta tale accusa, affermando che è stata una decisione presa dalla precedente amministrazione e accettata dalla nuova. In seguito, Comacchio si è offerta volontaria e Nicoletta Mantovani ha accettato di organizzare l’evento lì. Nicoletta Mantovani, nel corso di un’intervista concessa a Il Resto del Carlino, critica la scelta di Modena di non onorare Luciano. Afferma che Pavarotti è parte integrante del patrimonio di Modena, l’ha resa famosa nel mondo e che i suoi concittadini non l’hanno dimenticato. Inoltre, sottolinea come la sua decisione di spostare le celebrazioni rifletta un tentativo di razionalizzare le risorse nonostante l’insoddisfazione dei cittadini che hanno legato al 6 settembre una celebrazione per il loro illustre concittadino che li ha resi fieri.

Le istituzioni possono aver minimizzato quanto gli abitanti di Modena tenessero alla data del 6 settembre: in questa città, non è solo una commemorazione della scomparsa di Luciano, ma piuttosto un’occasione per ricordare Luciano, senza ulteriori dettagli. Per i modenesi, il 6 settembre è un “Pavarotti Day”, un giorno riservato alla memoria, così è stato riassunto.