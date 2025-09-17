Ai Mondiali di atletica, l’Italia celebra un momento storico: Mattia Furlani domina il salto in lungo, conquistando la medaglia d’oro con una misura da record mondiale. La sua prestazione straordinaria non solo gli regala il gradino più alto del podio, ma segna anche una nuova pagina nella storia dell’atletica, confermando il talento e la determinazione del giovane campione.

Un trionfo che resterà negli annali e che accende i riflettori sull’Italia sportiva a livello globale.

Mondiali atletica, Mattia Furlani: record del mondo e nuovo primato personale

Mattia Furlani, appena 20 anni, ha scritto una pagina memorabile nella storia dell’atletica italiana con un salto di 8,39 metri nel salto in lungo, ottenuto al quinto tentativo della finale mondiale a Tokyo. Questa misura non solo rappresenta il suo nuovo record personale, migliorando di un centimetro il precedente 8,38, ma segna anche un traguardo eccezionale in una gara estremamente competitiva, dove quattro atleti hanno superato gli 8,30 metri.

Furlani ha superato il giamaicano Tajay Gayle (8,34 m) e il cinese Shi Yuhao (8,33 m), confermandosi al momento perfetto e dimostrando potenza, leggerezza e velocità, caratteristiche che già da anni lo collocano tra i migliori saltatori al mondo.

Mondiali atletica, Mattia Furlani: oro mondiale e trionfo italiano

Con questo successo, l’Italia torna sul gradino più alto del podio nei Mondiali di atletica leggera nel salto in lungo a 24 anni dall’ultimo oro di Fiona May. L’oro di Furlani rappresenta la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione di Tokyo, portando a cinque il totale dei podi azzurri (due argenti, due bronzi e questo oro) e la quattordicesima nella storia dei Mondiali.

Il 20enne campione diventa, inoltre, il più giovane atleta italiano di sempre a conquistare un titolo mondiale, completando un percorso già ricco di successi: medaglie in Olimpiadi, Mondiali ed Europei, sia indoor sia all’aperto, dimostrando di essere un vero punto di riferimento per l’atletica italiana.