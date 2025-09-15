Il fenomeno svedese ha siglato il 14esimo record: tutti in piedi allo stadio per lui e giro di campo.

Mondiali di atletica, Duplantis inarrestabile: 14esimo record del mondo nel salto con l’asta

Duplantis, con la misura di 6,30 metri, conquista il suo terzo titolo mondiale nel salto con l’asta maschile nei campionati di Tokyo, che rappresenta anche il 14esimo primato mondiale consecutivo. L’atleta svedese, vincendo, conquista anche un assegno pari a 100mila dollari.

Mondiali di atletica: standing ovation per Armand Duplantis

Che Armand Duplantis fosse un vero fenomeno lo sapevamo già, ai mondiali di atletica in Giappone, l’atleta svedese si è non solo confermato, ma anche siglato il record del mondo, con la misura di 6.30 metri. L’impresa storica è avvenuta al terzo tentativo, con lo stadio di Tokyo in totale silenzio per ammirare l’atleta. Dopo aver centrato l’ennesimo record mondiale, lo stadio di Tokyo è letteralmente esploso di gioia, per lui tutti in piedi per una standing ovation più che meritata. Armand Duplantis ha anche fatto poi il giro di campo, per prendersi tutti i meritati applausi.