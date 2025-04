La nuova giunta di Monfalcone

La recente vittoria del centrodestra alle elezioni amministrative ha portato alla formazione di una nuova giunta a Monfalcone, un comune della provincia di Gorizia. La figura di spicco è senza dubbio quella di Anna Maria Cisint, ex sindaca e attuale europarlamentare, che ha assunto deleghe cruciali come la lotta alla radicalizzazione islamica e la sicurezza.

La sua esperienza politica e il suo impegno nella comunità locale la pongono in una posizione di rilievo, ma non senza sfide.

Tensioni interne al centrodestra

Nonostante la vittoria, la nuova giunta non è esente da attriti interni, in particolare con Forza Italia. La coordinatrice regionale del partito, Sandra Savino, ha espresso il suo disappunto per la scelta del sindaco Luca Fasan, che ha preferito nominare Marta Calligaris come assessore alle Politiche sanitarie, escludendo il candidato proposto da FI, l’ex assessore Francesco Volante. Fasan ha risposto con fermezza, sottolineando che la decisione finale spetta a lui e che la Calligaris è una professionista di altissimo livello.

La comunità del Bangladesh e le sfide sociali

Un altro aspetto significativo della nuova giunta è l’attenzione verso la comunità del Bangladesh, che rappresenta una parte importante della popolazione di Monfalcone, soprattutto nei cantieri di Fincantieri. Cisint ha avviato da tempo iniziative per migliorare l’integrazione e affrontare le problematiche legate alla presenza di questa comunità. La sua esperienza e il suo impegno potrebbero rivelarsi fondamentali per costruire un dialogo costruttivo e affrontare le sfide sociali che emergono in un contesto di crescente diversità.