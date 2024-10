Monsterland Halloween Festival: 5 artisti da non perdere

Monsterland Halloween Festival cresce sempre di più: tre giorni e tre notti nei quali la miglior musica – elettronica e non – si unisce ad allestimenti, scenografie, costumi, horror e tanto divertimento per miscelarsi come non mai e come può succedere soltanto a Monsterland. Quest’anno il pr...

Monsterland Halloween Festival cresce sempre di più: tre giorni e tre notti nei quali la miglior musica – elettronica e non – si unisce ad allestimenti, scenografie, costumi, horror e tanto divertimento per miscelarsi come non mai e come può succedere soltanto a Monsterland. Quest’anno il programma della 14esima edizione prevede giovedì 31 ottobre 2024 l’ormai tradizionale one-day festival al Ferrara Fiere Congressi, con i suoi sette palchi interni ed i cinque esterni su un’area di 60mila metri quadrati, al quale si aggiungono due notevoli novità: venerdì 1° novembre Monsterland in the Castle, cena privata e after party in modalità limited edition e sabato 2 novembre si torna al Ferrara Fiere Congressi per Monsterland: el Día de los Muertos. Ecco cinque dei tantissimi artisti da non perdere che si esibiscono al festival ferrarese.

999999999

Da diverso tempo i 999999999 (da leggersi nine times nine) sono sempre più presenti nelle line up dei più importanti club e festival di tutto il mondo. Autentici ambasciatori italiani della cosiddetta hard techno sin dalla primissima ora, con i loro live act e con le loro produzioni i 999999999 sanno sempre fare la differenza, così come sono proverbiali le loro maratone musicali. È entrata ad esempio negli annali dell’elettronica la loro dodici ore nel club Khidi in Tbilisi nel 2019, così come sono tanti i loro set che hanno saputo farsi ricordare.

I 99999999 suonano a Monsterland giovedì 31 ottobre

Amelie Lens

La dj e producer belga Amelie Lens è un’indiscussa regina della techno. Sin dal suo esordio a quindici anni al Festival di Dour, la Lens ha avuto sempre un’attenzione ad ogni dettaglio ed una determinazione non comuni. Un suo set è qualcosa di assolutamente perfetto dal punto di vista tecnico e della selezione musicale; lo stesso dicansi per le sue produzioni ed i suoi remix, in particolare per la sua etichetta discografica LENSKE, così come i suoi eventi EXHALE portano sempre con sé il suono futuro dell’elettronica.

Amelie Lens suona a Monsterland sabato 2 novembre

Gigi D’Agostino

Gigi D’Agostino è un’autentica icona musicale, capace con il suo sound e le sue produzioni di unire ed esaltare almeno tre generazioni diverse. Merito di hit planetarie quali L’Amour Toujour, La passion, Elisir, The Riddle, Another Way, Gigi’s Violin, Fly, Bla Bla Bla e Hollywood. Il suo stile è inconfondibile ed ha saputo innovare la musica elettronica come pochi altri artisti al mondo, anche e soprattutto con il suo ritmo “lento violento”. È l’unico DJ italiano ad aver superato il miliardo di stream con un unico singolo.

Gigi D’Agostino suona a Monsterland giovedì 31 ottobre

Reiner Zonneveld

Quando si parla di innovatori della techno, l’olandese Reiner Zonneveld si merita un posto in prima fila nella maniera più assoluta, merito suoi live e delle sue produzioni discografiche, queste ultime in particolare con la sua etichetta discografica Filth On Acid. Lo scorso anno è entrato addirittura nel Guinness dei Primati per aver suonato per ben 11 ore ed 11 minuti consecutivi durante il suo festival Karren Maar, performance che gli è valsa l’attestato di the ‘longest electronic music live set’ con tanto di attestato d’ordinanza.

Reiner Zonneveld suona a Monsterland sabato 2 novembre

Rose Villain

cantante, autrice e regista, Rose Villain è una delle artiste italiane sempre più al centro della scena, come ha dimostrato il suo ultimo album “Radio Sakura” ed il relativo tour estivo. “Radio Sakura” è un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza però ne è trait d’union e al quale hanno collaborato tra gli altri Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè (a sua volta a Monsterland il 2 novembre)

Rose Villain si esibisce a Monsterland giovedì 31 ottobre