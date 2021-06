Monza: presentato masterplan Villa Reale, 55 mln per rilancio a livello internazionale (4)

(Adnkronos) – Il sindaco di Monza Dario Allevi, dopo aver ringraziato il presidente Fontana e l'assessore Fabrizio Sala per il determinante contributo garantito da Regione Lombardia ha evidenziato che, nei giorni in cui a fine maggio e inizio giugno è stata riaperta la Villa Reale, sono state registrate 9.000 visite in 3 giorni, con turni da 150 persone ogni ora a seguito dell'applicazione delle norme anti-Covid.

"Ogni anno al parco di Monza – ha evidenziato il sindaco Allevi – registriamo 5 milioni di visitatori: sono certo che a seguito dell'attuazione del Masterplan questi numeri cresceranno. L'anno prossimo – ha aggiunto – l'autodromo compirà i suoi primi 100 anni e, per celebrare questo evento sarebbe bello si potesse allestire nel tempio del Gran Premio internazionale di Formula 1 un museo dell'automobilismo che, certamente, incrementerebbe l'attrattività del nostro sistema".

Con l'hashtag #lareggiaditutti sarà rivolto un invito alla cittadinanza per condividere su un'apposita piattaforma ricordi, testimonianze e visioni per il futuro legati alla Villa e al Parco.

Per partecipare basterà visitare il sito masterplan.reggiadimonza.it/lareggiaditutti, accedere al form e completare le due frasi che riguardano il presente e il futuro della Reggia. I contributi saranno caricabili da oggi fino al 18 luglio e confluiranno nella iniziale fase di Analisi dell'esistente del Masterplan.

"E' un Masterplan partecipato – ha rimarcato il presidente di Cles, Leon – con un progetto multifunzionale che investe ambiti culturali, sociali e ambientali. Renderemo diversi Parco e Villa rispetto a come li abbiamo conosciuti fino ad oggi.

Da oggi, per spiegare come è strutturato il Master plan, è on line il sito dedicato".