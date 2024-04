Moratti: Ue non competitiva, ripartiamo da Milano per dare un segnale

Milano, 13 apr. (askanews) – “L’economia è fondamentale per dare risposte e creare benessere per i cittadini. L’economia dovrà essere centrale anche in Europa perché purtroppo l’Europa non è competitiva”. Così Letizia Moratti presidente Consulta nazionale di Forza Italia agli Stati Generali dell’Economia.

“Il partito socialista europeo ha fatto approvare direttive, leggi e regolamenti che penalizzano le nostre imprese, i nostri agricoltori, i nostri artigiani e quindi il nostro sistema economico”.

“Ripartiamo da Milano che è la capitale dell’economia per dare un segnale diverso, per migliorare in Europa tutte quelle politiche che hanno creato problemi e che devono essere riviste per creare competitività, benessere e lavoro”, ha concluso.