Il morbillo tornerà prepotentemente in Italia nei prossimi mesi, colpendo anche gli adulti e impattando sul Servizio sanitario nazionale.

“Si ha un atteggiamento di negazione dei problemi”

Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, illustra come si prospetta la situazione in Italia in merito al morbillo. “Il morbillo sarà un problema importante nei prossimi mesi e anni, avremo una recrudescenza negli adulti con casi complicati e un impatto anche sul Servizio sanitario nazionale. Noi l’abbiamo detto tante volte che si deve tornare a fare prevenzione sulle malattie infettive, oggi invece c’è paura a parlare di malattie infettive e di vaccinazioni perché si ha spesso un atteggiamento di negazione dei problemi.”

Rassicurazioni sulla nuova variante

In merito allo studio condotto dall’università di Milano, con l’Istituto superiore di sanità, pubblicato su Eurosurveillance, che identifica in Italia una nuova variante di morbillo che influisce sui test molecolari per la diagnosi, rendendoli meno sensibili, Bassetti rassicura: “Non credo che sia preoccupante avere una variante del morbillo che non viene scovata dai test. Questa è una infezione che si riscontra con la diagnosi clinica e ci sono segni inequivocabili come l’esantema. Il virus evolve e muta e può essere contratto in altri paesi.”