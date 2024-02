Previsioni del meteo Italia

Dopo aver respirato un po’ di primavera in anticipo, così come direbbe Laura Pausini, il tempo in Italia sta nuovamente cambiando. Da quanto si apprende dalle ultime previsioni del meteo infatti, ci sarà una vera rivoluzione con delle temperature decisamente in calo.

Meteo, torna il freddo

Dobbiamo attenderci il ritorno del freddo intenso sulla nostra penisola. Il meteo sarà quindi molto instabile e la fine di febbraio ci farà tornare a respirare l’inverno che in questi ultimi giorni avevamo quasi dimenticato. Le perturbazioni atlantiche porteranno maltempo e piogge, oltre al gelo. L’aria così fredda arriverà dalla Groenlandia e comporteranno non solo rovesci ma anche neve sui monti, dalle Alpi all’Appennino.

Il ritorno dell’inverno

Come avrete letto e capito, per un po’ ci dimenticheremo della primavera. Se dunque avevate preparato dell’abbigliamento primaverile, sarà il caso di tirare nuovamente fuori dall’armadio cappotti e cappelli per contrastare il freddo intenso previsto da qui ai prossimi giorni. E ovviamente non dimenticate nemmeno l’ombrello in quanto in molte regioni d’Italia ci saranno piogge. Già da questo martedì 20 febbraio, infatti, si attendono dei rovesci, in particolare al sud.

