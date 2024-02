L’alta pressione proveniente dal nord Africa ha portato nei giorni scorsi stabilità e temperature miti e le previsioni meteo per la giornata di oggi confermano ancora una volta questo trend.

Previsioni meteo 16 febbraio: sole al Sud

Il cielo sull’Italia rimane soleggiato grazie all’anticiclone africano che porta bel tempo quasi su tutto lo Stivale. Questa situazione durerà ancora per qualche giorno, poi l’alta pressione si allenterà e qualche debole pioggia potrà iniziare a colpire nuovamente il nostro Paese. Per il momento, però, soprattutto al Sud il tempo sarà bello con pochissime nuvole a coprire il cielo per tutta la giornata di venerdì 16 febbraio.

Previsioni meteo 16 febbraio: cosa accade al Centro e al Nord

Situazione solo in parte diversa per le regioni del Centro e del Nord Italia, alcune delle quali dovranno vederserla con minacciosi nuvoloni che, però, non porteranno ad alcuna precipitazione inaspettata. La Pianura Padana, però, potrà essere invasa dalla nebbia soprattutto verso il tardo pomeriggio e la sera. In queste aree anche le temperature saranno in leggero calo, restando però al di sopra delle medie stagionali che si possono aspettare in questo preciso periodo dell’anno.