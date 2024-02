Il 73enne Giuliano Broggio soffriva di problemi cardiaci e ha avuto un improvviso malore mentre si trovava alla guida della sua automobile. Per questo motivo, l’imprenditore non è riuscito ad evitare che la sua Dacia si scontrasse contro l’albero causando un incidente che gli sarebbe stato fatale.

Auto contro albero: morto Giuliano Broggio

Il terribile incidente stradale è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, giovedì 15 febbraio, poco dopo le 10, lungo via Postumia ovest a Olmi di San Biagio di Callalta (Treviso). Sfortunato protagonista dell’evento è stato Giuliano Broggio, imprenditore in pensione, originario di Porto Tolle e molto conosciuto in zona. Il 73enne ha accusato un piccolo malore mentre si trovava alla guida della sua Dacia, ha perso il controllo dell’auto ed è finito per sbattere violentemente contro un albero.

Auto contro albero: chi era la vittima

I medici e gli infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto dopo la segnalazione di un altro automobilista e hanno provato in tutti i modi a rianimare Giuliano, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. Lo stimato imprenditore è morto sul colpo: lascia due figli e un ricordo indelebile di sè per tutta la comunità a cui ha sempre dato tanto.