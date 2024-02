Tragedia nell’anconetano dove un bambino di cinque anni ha perso la vita in un incidente d’auto. In macchina con il piccolo la madre alla guida, ferita lievemente, e il fratello più grande rimasto illeso.

L’incidente

L’incidente è avvenuto martedì sera, dopo una festa di carnevale a cui avevano partecipato i due fratelli di cinque e dieci anni. Sulla strada di casa, la Toyota guidata dalla madre è uscita di strada in via Jesina a Castelfidardo, provincia di Ancona, lungo un rettilineo all’altezza di un vivaio.

I proprietari del vivaio sono stati i primi a chiamare i soccorsi che, quando sono arrivati, hanno trovato il piccolo morto, schiacciato dall’auto.

Illeso invece il fratello maggiore che ora è tornato a casa del padre, mentre la madre, in stato di choc e ferita lievemente, è ricoverata all’ospedale di Torrette.

Le indagini

I carabinieri di Castelfidardo stanno cercando di ricostruire il motivo per cui la donna è finita fuoristrada e, come previsto dalla legge in questi casi, hanno disposto l’esame ematico sulla mamma per accertare l’eventuale assunzione di alcol. Da una prima rilevazione sembra che la donna avesse assunto sostanze alcoliche ma non si conosce la quantità.

A terra non c’erano segni di frenata.