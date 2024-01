Moro: Ranucci, 'da Persichetti su Pazienza pura fantasia, inchiesta in totale autonomia'**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Smentisco nella maniera più assoluta quanto affermato da Persichetti in merito alla puntata di 'Report' sul caso Moro. Quello che ha scritto è pura fantasia, gli sarebbe bastato fare una telefonata al sottoscritto per verificare che l'inf...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Smentisco nella maniera più assoluta quanto affermato da Persichetti in merito alla puntata di 'Report' sul caso Moro. Quello che ha scritto è pura fantasia, gli sarebbe bastato fare una telefonata al sottoscritto per verificare che l'informazione che ha dato è totalmente falsa". Ad affermarlo all'Adnkronos è Sigfrido Ranucci, commentando così le dichiarazioni dell'ex br Paolo Persichetti che, sul suo blog insorgenze.net, sostiene che l'ex 007 Francesco Pazienza avrebbe 'dato una mano' alla trasmissione nell'inchiesta sul caso Moro andata in onda ieri sera.

"Il programma è stato realizzato in piena autonomia dal collega Paolo Mondani, come tutti i servizi di 'Report', e la puntata è arrivata chiusa", sottolinea Ranucci. Che scandisce: "Abbiamo letto che ricalca molto il lavoro della seconda commissione Moro, quindi non c'è stato alcun depistaggio. E oltretutto, dagli screenshot mostrati non si evince che ci sia stato alcun depistaggio".

In merito alla figura del giornalista italoamericano Cristiano Lovatelli Ravarino, tirato in ballo da Persichetti come interlocutore di Pazienza nello scambio whatsapp, Ranucci risponde netto: "Non so neanche chi sia, non lo conosco, mai sentito. Quello che hanno scritto su quel sito è assolutamente falso, non so a cosa si riferiscono". Secondo quanto riferito da Persichetti, Ravarino avrebbe potuto avere delle informazioni utili a Ranucci, tanto che Pazienza avrebbe tentato di metterli in contatto. "Si evince chiaramente dal messaggio che non avrei nemmeno chiamato questa persona, quindi il depistaggio con chi l'avrei fatto? Finché ci saranno giornalisti così 'Report' avrà lunga vita", conclude Ranucci.