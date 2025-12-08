A seguito del decesso della donna, poche ore dopo il parto, è stata disposta l'autopsia per chiarire che cosa ha scatenato la crisi respiratoria risultata poi fatale.

Una notizia terribile ha sconvolto la provincia di Varese dopo che è stata accertata la morte di una giovane madre a seguito del parto, un evento che ha lasciato sbigottiti i familiari e i cittadini perché tutto sembrava essere stato svolto nel miglior modo possibile. Questo evento lascia aperti diversi interrogativi su come siano stati svolti i controlli sanitari.

Veronica, la morte dopo il parto resta inspiegabile

Veronica Pignata si era recata all’ospedale di Cittiglio per dare alla luce il suo secondo figlio, il parto era un cesareo programmato. L’intervento si è svolto in modo regolare senza alcun problema.

Successivamente la donna si trovava in reparto quando a seguito di una crisi respiratoria è deceduta. Aveva 32 anni e viveva a Malgesso assieme al marito Giorgio Cizzico, calciatore del Mercallo squadra militante in terza categoria.

La morte è ancora avvolta nel mistero perché non vi sono state avvisaglie di un peggioramente della condizione clinica.

Immediata l’autopsia sul corpo della donna

Subito dopo il decesso si sono attivati i medici legali per effettuare al più presto l’autopsia sul corpo della donna. Inoltre è stata sequestrata anche la cartella clinica.

Come riportato da IlGiorno.it l’esame sarà effettuato all’ospedale Circolo di Varese. Si spera che da questa indagine possano emergere le cause che hanno portato alla morte della neo mamma.

Nel frattempo il cordoglio di tutta la provinica varesina con in testa il sindaco di Malgesso, Giuseppe Iocca. Anche la squadra del marito, il Mercallo, in segno di rispetto non è scesa in campo per la partita in programma ieri.