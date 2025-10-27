Tragedia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove una donna di 28 anni è morta folgorata sotto la doccia.

Tragedia a Reggio Emilia: 28enne morta folgorata sotto la doccia

Solange Samantha Rizzetto, 28enne di origine cubana, è morta folgorata sotto al doccia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La giovane è stata trovata riversa a terra nella notte da un familiare che ha subito lanciato l’allarme ma, all’arrivo dei soccorsi, era ormai troppo tardi.

Descritta come una ragazza gentile e solare, la sua morte ha scosso l’intera comunità di Novellara. La salma è già stata trasferita nella camera mortuaria di Reggio Emilia dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è escluso che sul suo corpo non venga disposta l’autopsia.

Tragedia a Reggio Emilia, 28enne morta folgorata sotto la doccia: le possibili cause

La morte di Solange Samantha Rizzetto ha scosso l’intera comunità di Novellara che si chiede come sia potuto succedere. Sono in corso le indagini, la casa dove si è consumata la tragedia è stata posta sotto sequestro e non è escluso che non venga disposta l’autopsia per accertare le cause della morte. Dalle prime ipotesi sembrerebbe che sia sia trattato di un incidente domestico, accanto al corpo della ragazza è stata infatti ritrovata una stufa elettrica che potrebbe aver provocato l’incidente fatale per un contatto con l’acqua.