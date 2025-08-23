Morta per puntura di calabrone, i suoi organi salvano vite a Bari e Roma: la tragedia che ha scosso Sabaudia.

Una vacanza che doveva essere un momento di relax si è trasformata in tragedia per una donna colpita da una puntura di calabrone a Sabaudia. Dopo due giorni di agonia, è morta a causa dello shock anafilattico. Nel mezzo del dolore, un gesto di generosità ha acceso una luce di speranza: i suoi organi, incluso il cuore, sono stati donati e hanno salvato altre vite, con il cuore trapiantato con successo a Bari.

Tragedia a Sabaudia: donna di 67 anni muore dopo puntura di calabrone

Una vacanza a Sabaudia si è trasformata in tragedia per una donna romana di 67 anni, colpita da una puntura di calabrone che le ha provocato uno shock anafilattico e un arresto cardiaco irreversibile. Soccorsa tempestivamente dal 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in gravissime condizioni, dove è stata ricoverata in rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono rimaste critiche e, dopo due giorni, è stata dichiarata la morte cerebrale.

Morta per puntura di calabrone, generosità oltre la tragedia: organi trapiantati a Bari e Roma

Grazie al consenso dei familiari, è stato possibile procedere all’espianto degli organi. Il cuore è stato trasferito d’urgenza a Bari nell’ambito di un’emergenza nazionale, mentre il fegato è stato destinato all’Ospedale San Camillo di Roma e i reni al Policlinico Tor Vergata per pazienti in lista nella regione Lazio.

La direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, ha commentato la scelta della famiglia della donna: