Continuano le indagini per capire come è morta Aurora Livoli, 19 anni. Mentre si cerca l’uomo visto con lei, i genitori della ragazza si sono resi protagonisti di un gesto toccante.

Morte Aurora Livoli: il commovente gesto dei genitori

Si indaga per capire come è morta Aurora Livoli, 19 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato lunedì scorso, 29 gennaio, nel cortile di un condominio in via Paruta a Milano.

Aurora non aveva con sé documenti e, la sua identificazione, è avvenuta grazie alle immagine delle telecamere di videosorveglianza. La 19enne viveva in provincia di Latina e si era allontanata da casa lo scorso 4 di novembre, quando la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. La ragazza aveva poi sentito i genitori il 26 novembre, dicendo però di non voler tornare a casa. Adottata quando aveva 6 anni, sui social Aurora lasciava intendere un forte disagio interiore, con la frase ad esempio “Ho lucifero dentro di me” oppure “Troppo tempo per pensare fa pensare male.” Oggi alle ore 8.00 è cominciato l’esame autoptico sul corpo della ragazza. Presenti anche i genitori che sono entrati nell’istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli a Milano con il volto coperto e un mazzo di rose per il riconoscimento del corpo

Morte Aurora Livoli, parla lo zio: “Aspettiamo l’autopsia”

E’ iniziato questa mattina alle ore 8.00 l’esame autoptico sul corpo di Aurora Livoli, al fine di capire cosa abbia causato la morte della 19enne. I genitori della ragazza e lo zio presenti per il riconoscimento del corpo. A parlare proprio lo zio di Aurora, visibilmente commosso: “Aspettiamo l’esito dell’autopsia”.