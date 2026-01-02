Indagini in corso da parte da parte di Polizia e Carabinieri per cercare di individuare l’assassino di Aurora Livoli, giovane di 19 anni trovata morta in un condominio di Via Paruta a Milano. Si sarebbe quindi vicini ad una svolta utile alla risoluzione del caso.
Mai dato segni di problemi psicologici
Lo zio della giovane ha raccontato il percorso scolastico della giovane ai giornalisti di Repubblica – “Non aveva mai manifestato problemi psicologici.
Fisiologici sì, ma nulla di patologico, situazioni generazionali”.
L’uomo si aspetta delle risposte dato che tutti in famiglia erano contenti della decisione della giovane di iscriversi alla facoltà di Scienze Chimiche all’Università La Sapienza di Roma. “Da Fondi a Roma si può fare il pendolare, il treno ci impiega un’oretta. Aspettiamo delle risposte”.
Identificato l’uomo uscito da solo dal condominio
Sarebbe stato identificato l’uomo ripreso dalle telecamere all’uscita dal condominio di Via Paruta, luogo dove poi la giovane è stata ritrovata.
A riferirlo sempre lo zio che ha ammesso anche “si tratta di un uomo di origine peruviana” la Polizia quindi sarebbe alla ricerca dell’uomo.
Nel frattempo è iniziata l’autopsia sul corpo della giovane che ora si trova nell’istituto di medicina legale. A Milano oltre allo zio anche i genitori della ragazza, arrivati dalla provincia di Latina per il riconoscimento della salma.