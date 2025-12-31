Si continua a indagare per capire cosa sia successo ad Aurora Livoli, la 19enne trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta a Milano. Ecco le tracce per capire chi era l’uomo con lei.

Morte Aurora Livoli: “Ho lucifero dentro di me”

Si indaga per capire come è morta Aurora Livoli, 19 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato lunedì scorso, 29 gennaio, nel cortile di un condominio in via Paruta a Milano.

Aurora non aveva con sé documenti e, la sua identificazione, è avvenuta grazie alle immagine delle telecamere di videosorveglianza. La 19enne viveva in provincia di Latina e si era allontanata da casa lo scorso 4 di novembre, quando la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. La ragazza aveva poi sentito i genitori il 26 novembre, dicendo però di non voler tornare a casa. Adottata quando aveva 6 anni, sui social Aurora lasciava intendere un forte disagio interiore, con la frase ad esempio “Ho lucifero dentro di me“, oppure “Troppo tempo per pensare fa pensare male.”

Morte Aurora Livoli: la traccia per trovare l’uomo che era con lei

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, si vede Aurora Livoli mentre cammina in via Padova, seguita a breve distanza da un uomo, il quale viene ripreso circa un’ora dopo fare la stessa strada in senso contrario da solo. Su di lui si concentrano le attenzioni degli inquirenti. Come si legge sul Corriere della Sera, si sta analizzando il cellulare della 19enne, nella speranza di trovare qualche indizio che possa far risalire all’uomo in questione. Sentito inoltre diversi testimoni, al fine di ricostruire le ultime settimane della ragazza e capire cosa cosa sia successo.