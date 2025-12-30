La donna trovata morta nelle scorse ore a Milano è stata finalmente identificata. La giovane, 19 anni, era scomparsa da casa lo scorso novembre, e la svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ritrovamento a Milano: identificata la giovane trovata morta

Lunedì mattina, nel cortile di uno stabile situato tra via Paolo Paruta e via Padova a Milano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna.

Grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificarla: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Come riportato da Milano Today, a riconoscerla sarebbero stati i genitori adottivi, che si sarebbero recati in caserma per confermare che si trattava della loro figlia.

Identificata la donna trovata morta a Milano: i genitori ne avevano denunciato la scomparsa

Aurora si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre e la sua assenza era stata denunciata dai familiari. L’ultimo contatto con i genitori risalirebbe al 26 novembre, quando la ragazza li aveva rassicurati sulle proprie condizioni, dichiarando di non voler rientrare ma senza fornire indicazioni sul luogo in cui si trovava.

Il corpo senza vita è stato scoperto dal custode del condominio e avrebbe presentato evidenti segni di violenza. Le autorità hanno avviato le indagini per omicidio, esaminando le immagini delle telecamere della zona per ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.