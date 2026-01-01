Due minorenni feriti gravemente a causa dei botti di Capodanno. É accaduto nel primo giorno del 2026 a Milano, in via Alfonso Gatto dove due 12enni sono stati investiti dalla deflagrazione di un grosso petardo con il quale stavano giocando, riportando ferite gravissime. Soccorsi in codice rosso sono stati trasportati in due ospedali.

Ecco come sono andate le cose.

Feriti gravemente due 12enni: grosso petardo esplode e li colpisce

Il drammatico incidente, tra i più gravi legati ai petardi di Capodanno, è avvenuto a Milano nella mattinata del 1° gennaio. Stando a quanto ricostruito due ragazzini di dodici anni stavano giocando con un grosso petardo che improvvisamente sarebbe esplodo investendoli. Il tutto si è verificato in via Alfonso Gatto: qui sono intervenute in codice rosso le ambulanze che hanno portato i minori all’ospedale Niguarda e al San Raffaele.

I medici hanno riscontrato ferite particolarmente gravi, in particolare in uno dei due 12enni che ha purtroppo perso una mano. Come riportato dal Corriere della Sera il secondo ragazzino ha invece riportato ferite penetranti alle gambe e al torace: il ricovero nel suo caso è avvenuto in codice giallo. I carabinieri hanno sottolineato che nessuno dei due è in pericolo di vita e che sono in corso accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del fatti.