Un rogo divampato improvvisamente su un balcone di un appartamento nel quartiere napoletano del Vomero nel cuore della notte di Capodanno. É accaduto in via Francesco Blundo dove ad andare in fiamme è stata l’area esterna dell’abitazione per causa ancora da accertare ma, si ipotizza, direttamente collegate ai botti sparati durante l’ultima notte del 2025.

Un altro incendio è invece scoppiato in una pizzeria in via Domenico Cimarosa, nel medesimo quartiere collinare di Napoli. Notevoli i danni provocati alla struttura.

Incendi a Napoli: rogo su un balcone e in una pizzeria. Le cause

L’incendio scoppiato su un balcone è stato ripreso anche da alcuni testimoni e sono stati ascoltati anche diversi residenti per cercare di capirne le cause. Le fiamme sono divampate improvvisamente nel cuore della notte di Capodanno e fortunatamente non hanno interessato l’abitazione, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che le hanno estinte. Nessuno è rimasto ferito nè intossicato. Si ipotizza che i botti esplosi in strada possano essere collegati all’incendio e averlo di fatto innescato ma occorreranno ulteriori indagini in merito.

Un altro incendio ha invece interessato una nota pizzeria del Vomero ubicata in via Cimarosa. In questo caso il locale ha riportato seri danni: le forze dell’ordine hanno avviato una serie di accertamenti e ascoltato il giovane pizzaiolo titolare della struttura, considerato uno tra i più promettenti della città. Si tratta del secondo locale dopo quello aperto in precedenza a Pozzuoli e che ha ottenuto sin da subito buoni riscontri. Raf Bonetta è intervenuto sui social per raccontare quanto accaduto: “Nella notte la mia pizzeria ha subito un incendio. Un gesto grave che colpisce forte, quasi un KO. Continuerò il mio lavoro senza arretrare di un passo. La paura non mi appartiene”. Occorrerà capire se si sia trattato di un atto doloso o di un rogo collegato ai petardi di Capodanno.