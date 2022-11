Morte Maroni, in Consiglio dei ministri si deciderà per i funerali di Stato

Il Consiglio dei Ministri che si riunirà domani, 24 novembre 2022, alle 18.00 deciderà per i funerali di Stato in onore dell’ex ministro e segretario della Lega Roberto Maroni.

La cerimonia dovrebbe svolgersi alle 11.00 di venerdì 25 novembre 2022 a Varese, città di nascita di Maroni, presso la basilica di San Vittore. Intanto per garantire che tutto si svolga in sicurezza, il prefetto di Varese ha convocato una riunione con i vertici delle forze dell’ordine e dei Comuni di Varese, città natale di Maroni, e di Lozza, paese di residenza di Maroni.

Presenti inoltre anche i vigili del fuoco, la diocesi di Milano e i vertici del pronto soccorso. Nel caso in cui si dovesse optare per i funerali di Stato si terrà una nuova riunione per aggiornamenti.

La camera ardente

Oggi, 23 novembre 2022 è stata allestita la camera ardente con il corpo dell’ex politico deceduto ieri. Hanno partecipato numerosi politici, parenti ed amici. La salma è stata trasportata presso la casa funeraria Isella, a Varese.

Roberto Maroni è morto a causa di una malattia che viveva nel suo corpo da anni. L’ex ministro aveva 67 anni.