Morto David Gomiero: 19 anni di calvario dopo i vaccini in caserma, la denuncia della famiglia

È morto David Gomiero, 37 anni, veneziano, dopo 19 anni di grave sofferenza. Immobilizzato in carrozzina a seguito di complicazioni insorte dopo la profilassi vaccinale durante la visita militare, la sua vicenda ha attirato l’attenzione di medici, istituzioni e della famiglia, che da anni lotta per ottenere giustizia e il riconoscimento dei diritti del giovane.

Il lungo calvario di David Gomiero dopo la profilassi vaccinale

Dopo quasi vent’anni di sofferenza, si è conclusa la tragica vicenda di David Gomiero, residente a Spinea. Il giovane, rimasto immobilizzato in carrozzina a seguito di gravi problemi di salute comparsi dopo la profilassi vaccinale durante la visita militare, ha affrontato una lunga battaglia medica, legale e istituzionale senza ottenere giustizia. La famiglia ha denunciato le conseguenze della somministrazione dei vaccini e le mancate risposte delle autorità.

David aveva iniziato il servizio come volontario nell’85º Reggimento di Montorio Veronese nel giugno del 2006, in ottime condizioni fisiche e dopo aver completato tutti i controlli medici; la sua partecipazione a una maratona il giorno precedente la vaccinazione testimoniava la sua forma perfetta. Poche ore dopo la somministrazione dei vaccini, però, comparvero nausea, debolezza, fotosensibilità e una progressiva difficoltà motoria.

“Prima di partire aveva fatto mille controlli medici ed era sanissimo… ventiquattro ore dopo la sua esistenza e le nostre sono state stravolte per sempre”, ha dichiarato la mamma in un’intervista a Il Gazzettino.

Trasferito inizialmente in infermeria e poi in ospedale, fu congedato per motivi di salute, dando inizio a un ciclo di ricoveri, consulti specialistici e terapie che non gli hanno restituito mai una vita normale. Con il passare del tempo, la sua condizione è peggiorata fino a costringerlo prima alla carrozzina e poi al letto, sempre assistito dai genitori.

Morto David Gomiero: 19 anni di calvario dopo i vaccini in caserma, la denuncia della famiglia

Negli anni, la famiglia ha portato il caso all’attenzione di Parlamento, istituzioni e autorità sanitarie, richiedendo il riconoscimento della causa di servizio. Sebbene i referti clinici attestassero una neuropatia tossica da metalli pesanti, non è mai stata formalmente stabilita una correlazione diretta con la profilassi militare. Durante il percorso giudiziario, fu anche denunciato per diserzione alla Procura militare perché non era rientrato in caserma, ma in sede di processo fu assolto “perché il fatto non sussiste”.

“Tanti medici l’hanno visitato, tutti a parole ci hanno detto che c’era una correlazione con i vaccini, ma nessuno ha avuto il coraggio di metterlo per iscritto. Nostro figlio diceva che gli avevano tagliato le ali”, ha aggiunto la mamma a Il Gazzettino.

David è morto nella sua abitazione di Spinea, ponendo fine a un calvario durato 19 anni. La famiglia, a tal proposito, ha sottolineato:

“È partito per servire la patria, ma la patria l’ha dimenticato… È morto dicendo ‘ciao mamma, dormo perché sono stanco‘. L’agonia di David non può essere dimenticata: noi chiediamo e pretendiamo giustizia”.

I funerali si terranno domani, sabato 11 ottobre, nella chiesa di Santa Barbara a Mestre.