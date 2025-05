Falsi vaccini Covid per il Green Pass: processo per Madame, indagata anche Ca...

Falsi vaccini Covid per il Green Pass: processo per Madame, indagata anche Ca...

Una vicenda giudiziaria complessa, che intreccia il mondo dello spettacolo, dello sport e della sanità. A distanza di mesi dall’inizio dell’inchiesta, l’aula del tribunale torna al centro dell’attenzione con scelte processuali diverse tra i protagonisti principali. Sullo sfondo, un’indagine che coinvolge 25 persone e che ruota attorno ai falsi vaccini Covid finalizzate al rilascio del Green Pass.

Gli ultimi sviluppi sul caso che coinvolge Madame e Camilla Giorgi.

Falsi vaccini Covid per il Green Pass: prossima udienza

Nel corso dell’udienza preliminare tenutasi ieri, la giudice Antonella Crea ha aggiornato l’esame delle posizioni al prossimo 28 ottobre, quando si attendono le prime decisioni definitive.

Falsi vaccini Covid per il Green Pass: Madame a giudizio. La decisione di Camilla Giorgi

La cantante Francesca Calearo, in arte Madame, ha deciso di affrontare il processo con rito ordinario nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte false vaccinazioni anti-Covid finalizzate all’ottenimento del Green Pass. Diversa invece la scelta della ex tennista Camila Giorgi, che insieme ai genitori ha optato per il rito abbreviato, formula che consente uno sconto di pena in caso di condanna.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Vicenza, coinvolge complessivamente 25 persone. Dieci tra gli indagati hanno già scelto la via del patteggiamento, tra cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu – ritenuta al centro del sistema delle vaccinazioni fittizie – e il suo compagno, che avrebbe trovato un accordo con l’accusa per una pena di due anni.