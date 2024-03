Madame ha accusato di plagio la cantante spagnola Duna Sanchez. A detta dell’artista italiana, la collega ha copiato “a modino” la sua canzone intitolata Il bene nel male.

Madame accusa di plagio Duna Sanchez

Via social, Madame ha accusato di plagio la collega spagnola Duna Sanchez. Stando a quanto sostiene l’arista nostrana, la cantante ha copiato “a modino” la sua canzone Il bene nel male con il brano intitolato Capricho.

Lo sfogo di Madame

Madame ha dichiarato:

“Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me lo hanno fatto notare non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio”.

Madame contro Duna Sanchez: chi vincerà?

L’accusa di plagio è chiara e, in effetti, Madame non ha tutti i torti: la canzone Capricho di Duna Sanchez è molto, molto simile a Il bene nel male. Molto probabilmente, l’artista nostrana procederà per vie legali e se si dovesse attestare il plagio per la collega spagnola saranno guai. Duna, diventata famosa dopo aver partecipato al reality Los reyes del barrio, ha pubblicato Capricho una settimana fa. Al momento, il brano non risulta registrato nella Siae spagnola.