Il passaggio tra il 2023 e il nuovo anno non è stato soltanto un momento di riflessione e ricapitolazione delle esperienze trascorse per molti. Per la cantante Madame, il 2023 si è concluso con un cambiamento piuttosto radicale: un taglio di capelli che ha segnato un’incredibile cambiamento per la musicista.

Il cambiamento dopo un mental breakdown

Francesca Calearo, meglio conosciuta come Madame, ha voluto condividere questo momento di trasformazione con i suoi follower sui social media. Nelle sue storie su Instagram, ha condiviso la sua decisione di tagliare drasticamente i capelli dopo un concerto a Napoli a metà dicembre, seguito da un momento di grande tensione emotiva. “Finito il live del 16 a Napoli, ho avuto due giorni di mental breakdown”, ha spiegato Madame. “Sono andata in bagno e ho tagliato tutto. Tre giorni dopo mi sono accorciata la frangetta, e allora facevo schifo, ho chiamato il mio parrucchiere e gli ho detto ‘Basta, accorciameli tutti’. E quindi ecco, sono arrivati così”.

Il nuovo look condiviso sui social

Attraverso una serie di storie su Instagram, la giovane artista ha raccontato il dietro le quinte del suo nuovo look. Per anni, Madame è stata riconosciuta per il taglio dei suoi capelli, ma ha deciso di abbracciare un cambiamento audace e visibile. Questo gesto, più che un semplice cambio di stile, sembra essere il riflesso di un percorso personale e di una volontà di rinascita. Il nuovo taglio di capelli rappresenta una svolta significativa per la cantautrice, evidenziando non solo un cambiamento estetico ma anche un momento di trasformazione interiore. Madame ha espresso il desiderio di abbracciare il nuovo anno con una nuova prospettiva e uno spirito rinnovato, lasciando alle spalle un periodo che ha definito “un anno duro”.