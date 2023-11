Motomondiale: Bagnaia e Martin si giocano il titolo, per bookie italiano nettamente favorito

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Come un anno fa, saranno in due a giocarsi il titolo di MotoGP all'ultima gara. Come un anno fa, tra i contendenti c'è Pecco Bagnaia. Il ducatista, campione in carica dopo il trionfo del 2022, andrà a caccia del bis in quel di Valencia forte del ...

Roma, 20 nov. – (Adnkronos) – Come un anno fa, saranno in due a giocarsi il titolo di MotoGP all'ultima gara. Come un anno fa, tra i contendenti c'è Pecco Bagnaia. Il ducatista, campione in carica dopo il trionfo del 2022, andrà a caccia del bis in quel di Valencia forte del vantaggio di 21 punti su Jorge Martin. La situazione di classifica si riflette nelle quote dei bookmaker: un altro Mondiale per l'italiano si gioca a 1,10 su Scommessemania e 1,12 su Goldbet. Costretto a inseguire lo spagnolo del team Pramac, per cui il ribaltone all'ultimo weekend paga 5 volte la posta.