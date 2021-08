Spielberg, 5 ago. – (Adnkronos) – "In Italia tante persone hanno iniziato a seguire le gare di moto per me, come è successo nello sci con Tomba. Questo è il risultato più importante che ho raggiunto insieme ai risultati! Ho fatto divertire tante persone nelle loro domeniche.

Credo sia per questo che sono definito una leggenda". Lo dice Valentino Rossi nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro.