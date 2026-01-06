Al Sistina Chapiteau, a Roma, cresce di settimana in settimana l’entusiasmo per “Moulin Rouge! Il Musical”, uno dei titoli più amati e spettacolari del panorama teatrale mondiale, ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, che a dieci settimane dal debutto, nella Capitale, continua a registrare un consenso straordinario, segnando un record di tenitura e confermandosi come uno dei più grandi successi delle ultime stagioni teatrali.

Moulin Rouge, il musical! Produzione italiana, respiro internazionale

Lo spettacolo, diretto da Massimo Romeo Piparo, ha già superato la soglia dei 50.000 biglietti venduti, un risultato eccezionale che testimonia la straordinaria risposta del pubblico romano e non solo, che ha spinto lo stesso Piparo a decidere di proseguire le repliche – al momento fino al 15 febbraio – rispondendo alle continue richieste degli spettatori. Annunciato per 6 settimane, poi prorogate a 12, ora si punta al magnifico traguardo delle 16 settimane di programmazione.

Un allestimento kolossal con un palco di oltre 30 metri, una travolgente colonna sonora suonata dal vivo da una grande orchestra, costumi e coreografie mozzafiato, rendono Moulin Rouge! Il Musical un’esperienza immersiva e sensoriale unica, capace di trasformare il nuovissimo Sistina Chapiteau in un luogo di pura meraviglia dove emozione, passione e sentimento coinvolgono ogni sera appassionati di musical, giovani, famiglie e pubblico internazionale. In questo clima di grande entusiasmo “Moulin Rouge! Il Musical” è stato anche uno degli appuntamenti più attesi per Capodanno, per festeggiare il New Year’s Rouge e brindare insieme con tutto lo straordinario cast di artisti.

Moulin Rouge, il musical di Baz Luhrmann

Per la prima volta in Italia e prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures – nota per il successo internazionale di “Moulin Rouge! The Musical” a Broadway – lo spettacolo rappresenta un nuovo, affascinante capitolo per Massimo Romeo Piparo, che continua a distinguersi per la capacità di portare in Italia le grandi produzioni internazionali.

Distribuito da Twentieth Century Studios in accordo speciale con Buena Vista Theatrical, MOULIN ROUGE! di Baz Luhrmann è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2001.

Il film è stato premiato come miglior film ai Golden Globe ed è stato candidato a 8 premi Oscar vincendone due. Il film è stato girato a Sydney, in Australia, ed è entrato nei cuori della gente per aver riportato in auge il musical cinematografico. La colonna sonora è stata da subito un successo.

Il Moulin Rouge di Parigi: storia e fascino senza tempo

Il Moulin Rouge di Parigi, gestito da Jean-Jacques Clerico (CEO), è un universo abbagliante e spettacolare, simbolo del modo di festeggiare parigino dal 1889. Nato come cabaret e sala da ballo popolare, il locale è diventato un music-hall iconico nei ruggenti anni Venti, e poi un teatro in cui si sono esibiti numerosi famosi artisti francesi e internazionali. Oggi, il Moulin Rouge e i suoi 60 artisti presentano lo spettacolo Féerie revue: due ore di stupore tra cabaret e music-hall in cui si alternano scene di danza e numeri a sorpresa, senza dimenticare il ballo più emblematico del Moulin Rouge, il French Cancan! Fin dalla sua creazione, il Moulin Rouge di Parigi è sempre stato un invito a vivere e condividere tutte le emozioni e l’effervescenza di una festa unica e stravagante.

Moulin Rouge! Il Musical è stato presentato in anteprima mondiale a Boston nel 2018 ed è subito diventato un successo acclamato in tutto il mondo. L’anno successivo lo spettacolo ha debuttato a Broadway, dove è stato acclamato da pubblico e critica e ha ricevuto ben 10 premi ai Tony Awards. Ancora oggi il musical fa il tutto esaurito a Broadway, ed è in scena nel West End di Londra, in un tour nordamericano, in Germania, nei Paesi Bassi, in un tour mondiale e in Corea del Sud a novembre, nel 2025. Moulin Rouge! The Musical è prodotto da Carmen Pavlovic e Gerry Ryan OAM per Global Creatures e Bill Damaschke.