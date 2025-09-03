Musica: Pupo compie 70 anni, 50 di carriera e un tour mondiale in partenza

Roma, (Adnkronos) – L’11 settembre Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, compie 70 anni. Un traguardo che si intreccia con un’altra ricorrenza altrettanto straordinaria: i 50 anni di carriera, durante i quali ha scritto alcune delle pagine più amate della musica italiana, diventando una vera e propria leggenda in Italia e nel mondo, capace di parlare a intere generazioni con la stessa autenticità e passione.

Il 2025 è un anno speciale, quasi simbolico: il suo ultimo album, 'Insieme', pubblicato in primavera in Germania, ha scalato le classifiche europee raggiungendo il primo posto in Austria e conquistando le posizioni più alte in Germania e Svizzera.

Per celebrare questo doppio anniversario, Pupo ha scelto il suo posto più naturale: il palcoscenico. Da ottobre partirà 'Pupo 50…storia di un equilibrista', il tour mondiale che tra il 2025 e il 2026 abbraccerà l’Europa, l’America e l’Asia. Da Vienna a Berlino, da Zurigo fino a Londra, Parigi, Madrid e oltre oceano, per chiudersi nello storico Teatro Verdi a Firenze, la città dove prese il primo treno che lo portò a Milano per i primi contratti discografici. Un viaggio attraverso la musica, le emozioni e i ricordi che hanno segnato milioni di vite. Ogni tappa sarà una festa collettiva, un viaggio nella memoria e nell’attualità di un artista che ha saputo attraversare mode e decenni senza mai perdere la propria identità.

Brani come Su di noi', 'Gelato al cioccolato' e 'Firenze Santa Maria Novella' non sono solo canzoni: sono piccoli monumenti della cultura pop italiana, melodie che hanno fatto da colonna sonora alla vita di milioni di persone, dentro e fuori i confini nazionali. Oggi, a distanza di cinquant’anni dal primo contratto discografico, Pupo continua a rinnovarsi, a scrivere e a interpretare la vita con la stessa urgenza artistica di quando salì per la prima volta su un palco.

"Settant’anni per uno che si chiama Pupo sono un numero che fa impressione, ma io mi sento più vivo e creativo che mai. Festeggiare questo compleanno insieme al mio pubblico, sul palco in tutto il mondo, è il regalo più grande che potessi desiderare -racconta l’artista. La festa comincerà proprio l’11 settembre, giorno del suo compleanno, a Ponticino, all’ex Hotel Country, luogo simbolico della sua storia: acquistato negli anni ’80 e perso dopo una crisi finanziaria segnata anche da debiti di gioco, quell’edificio è tornato a essere suo, dopo anni di attese e riscatto, e oggi rappresenta la sua personale rinascita.

E allo scoccare della mezzanotte dell’11 settembre arriverà un'altra sorpresa: l’uscita su tutte le piattaforme digitali di 'L’Equilibrista' (Sony Music), ad oggi inedito in digitale, un album intimo e personale che contiene anche l’emozionante title-track, un brano scritto nel 2004, forse il più autobiografico di tutta la sua carriera, un manifesto di vita che racconta la sua capacità di cadere e rialzarsi, sempre in bilico, sempre fedele a sé stesso. Settanta candeline, cinquant’anni di carriera, un tour mondiale, un disco nuovo: un 2025 senza mai fermarsi per il cantautore di Ponticino.