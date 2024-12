Myrta Merlino si prende una pausa natalizia

La conduttrice Myrta Merlino, volto noto del programma Pomeriggio 5, si concederà un periodo di riposo durante le festività natalizie. Secondo quanto riportato da Dagospia, la giornalista campana lascerà il timone del talk show di Mediaset a partire dalla prossima settimana, per ritornare il 7 gennaio, subito dopo l’Epifania. Questo annuncio ha suscitato un certo interesse tra i telespettatori e gli addetti ai lavori, soprattutto in un periodo in cui gli ascolti del programma non sembrano brillare.

Chi sostituirà Myrta Merlino?

Durante l’assenza della Merlino, sarà Dario Maltese a prendere le redini del programma. Maltese, un volto emergente nel panorama televisivo, ha già dimostrato di avere una buona affinità con il pubblico. Dagospia ha descritto la Merlino come una “stakanovista”, ma i risultati ottenuti dal suo lavoro a Pomeriggio 5 non sono stati all’altezza delle aspettative. Infatti, la trasmissione ha faticato a mantenere un buon share, rimanendo tra il 12% e il 14%, mentre il competitor La vita in diretta di Alberto Matano continua a dominare con ascolti superiori al 21%.

Un futuro incerto per Pomeriggio 5

La situazione attuale di Pomeriggio 5 solleva interrogativi sul futuro della trasmissione. Dopo un anno e mezzo di conduzione da parte della Merlino, i dati auditel non mostrano segni di miglioramento. Anzi, il programma sembra stagnare, e i dirigenti di Mediaset stanno considerando seriamente un cambio di conduzione per la prossima stagione. Non è da escludere che possano virare su Dario Maltese o su Simona Branchetti, entrambi già noti al pubblico di Canale 5. La mancanza di sintonia tra la Merlino e il pubblico potrebbe essere alla base di questa riflessione strategica da parte della rete.