Il Napoli è in ansia per le condizioni di Kvaratskhelia: l'attaccante avrebbe subito un infortunio nel match contro l'Albania

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel prossimo match contro il Cagliari, il Napoli potrebbe fare a meno di Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante avrebbe subito un infortunio nell’amichevole contro l’Albania, fuori a 20 minuti dal fischio finale.

Infortunio per Kvaratskhelia: le sue condizioni

Kvaratskhelia ieri è sceso in campo con la sua Georgia in occasione della Uefa Nations League vincendo 1-0 contro l’Albania.

Il numero 77 azzurro ha giocato per 75′, ma a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare il campo prima del fischio finale. Avrebbe subito una forte botta nel corso della prima frazione di Albania-Georgia.

A tal proposito, il commissario tecnico dei georgiani, Willy Sagnol, ha dichiarato:

“Kvara ha giocato con forti dolori, voleva restare in campo più a lungo possibile: è un grande uomo di squadra. Alla fine ho dovuto cambiarlo perché avevamo bisogno di più movimento”.

Dalle prime indiscrezione, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. Potrebbe trattarsi di un semplice sovraccarico che ha fatto sentire una maggior fatica muscolare. Tuttavia, di rientro a Napoli, lo staff della squadra valuterà con attenzione quanto accaduto.

La presenza di Kvaratskhelia nella partita contro il Cagliari

I tifosi del Napoli sono in apprensione, ma al momento non si hanno novità ufficiali sulle condizioni dell’attaccante. Il problema fisico accusato con la Georgia potrebbe costringerlo a rimanere fuori nel prossimo turno di Serie A contro il Cagliari, previsto per domenica alle ore 18, ma per ora si tratta soltanto di una ipotesi.