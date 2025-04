Nathalie Guetta: tra polemiche e confessioni inaspettate

Le polemiche sul personaggio di Natalina

Nathalie Guetta, nota per il suo ruolo in Don Matteo, ha recentemente sollevato un polverone durante la sua partecipazione al programma Belve condotto da Francesca Fagnani. L’attrice ha rivelato di aver ricevuto proposte per rendere il suo personaggio meno attraente, con l’intento di ‘imbruttirla’.

“A Don Matteo mi volevano mettere un porro e far crescere i baffi”, ha dichiarato, esprimendo il suo disappunto per una scelta che ha definito poco rispettosa della sua immagine. La Guetta ha anche accennato a un possibile risarcimento morale, sottolineando come queste decisioni l’abbiano segnata nel suo percorso professionale.

Un nome poco sexy e rimpianti di gioventù

Un altro tema affrontato da Nathalie è stato il nome del suo personaggio, Natalina, che ha definito poco attraente. “Chiamatemi Nathalie, Natalina non è affatto sexy”, ha affermato, evidenziando come il nome possa influenzare la percezione di un personaggio. Inoltre, ha espresso il rammarico di non aver mai avuto l’opportunità di interpretare ruoli romantici, affermando: “Non ero mica bruttissima!”. Queste dichiarazioni rivelano un lato vulnerabile dell’attrice, che si è sentita limitata nelle sue possibilità artistiche.

Riflessioni sulla vita e sul fratello David Guetta

Durante l’intervista, Nathalie ha anche parlato della sua vita personale, rivelando un rimpianto profondo: “Mi dispiace di non essere stata più z0ccola”. Questa affermazione ha suscitato sorpresa, poiché l’attrice ha spiegato come una parte di sé fosse rimasta nascosta, limitando la sua libertà di espressione. Ha poi parlato del fratello, il famoso DJ David Guetta, descrivendolo come una persona con un “cervello più sgombro”, suggerendo che lui abbia avuto un percorso più semplice rispetto al suo. Queste riflessioni offrono uno spaccato della sua vita familiare e delle pressioni che ha affrontato nel mondo dello spettacolo.