Nato: Biancofiore, 'Cavo Dragone certezza per affrontare nuove sfide'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Esprimo le mie più sincere congratulazioni all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che oggi ha assunto l'incarico di presidente del Comitato militare della Nato. La sua visione strategica e la sua pluriennale esperienza rappresentano una certezza per affrontare le prossime sfide, in un contesto geopolitico instabile, per raggiungere la pace nei luoghi di conflitto. Questa nomina inorgoglisce gli italiani e conferma non solo l’elevata caratura e il prestigio del personale delle nostre Forze Armate ma dimostra la centralità dell’Italia nei contesti internazionali”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie.