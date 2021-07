Nautica, "per 70% aziende del settore trend in crescita del 10-20%"

Roma, 26 lug.(Adnkronos) – "Il 2020 ha confermato i dati del 2019, mentre nel 2021 il 70% delle aziende di settore indicano trend di crescita tra il 10 e il 20%, con solo un 3% che indica una decrescita". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo da Genova alla conferenza stampa on line dedicata al settore nautico.

Numeri positivi, in vista del Salone Nautico di Genova che aprirà i battenti il prossimo 6 settembre, e che fanno da battistrada alla "vocazione internazionale delle aziende della nautica da diporto – ha aggiunto Stella – non solo come un fattore di crescita delle imprese ma anche come acceleratore del dinamismo strategico; abbiamo definito un piano con l'agenzia Ice per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese di settore e un accordo con Simest che proporrà finanziamenti agevolati per le imprese che vogliono partecipare al salone nautico e altri strumenti ad hoc".

"Digitale, innovazione e sostenibilità: tre concetti del Pnrr che saranno importantissimi per confermare competenze e nuovi fattori critici di successo sui mercati globali", ha concluso la dirigente.