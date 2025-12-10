Nave cargo della flotta russa sequestrata in Ucraina

Le autorità ucraine hanno effettuato un’importante operazione di sicurezza nel porto di Odesa, dove hanno sequestrato una nave cargo sospettata di far parte della flotta russa nascosta. Questa azione è stata annunciata mercoledì dalla Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU), sottolineando l’impegno del paese nella lotta contro le attività illecite legate alla Russia.

La nave, il cui nome non è stato rivelato, ha fatto ingresso nel porto sotto una bandiera di un paese africano con l’intento di caricare una fornitura di tubi in acciaio. Durante il sequestro, a bordo si trovavano il capitano e 16 membri dell’equipaggio, tutti con passaporti di nazionalità mediorientale.

Dettagli dell’operazione e le accuse

Secondo quanto riportato dalla SBU, la nave è accusata di aver trasportato illegalmente quasi 7.000 tonnellate di grano russo dalla Crimea, regione annessa dalla Russia, verso il Nord Africa nel gennaio. Prima dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio, la nave aveva già effettuato almeno sette viaggi a Sevastopol per scopi simili.

Documentazione e prove trovate

Durante le operazioni di perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto piani di viaggio, carte nautiche e altri documenti che, secondo la SBU, forniscono prove tangibili del coinvolgimento della nave in operazioni illecite nei porti delle zone temporaneamente occupate dall’Ucraina.

In risposta a queste scoperte, le autorità ucraine hanno avviato un procedimento penale per reati che includono il finanziamento di azioni dirette a modificare i confini nazionali, tradimento, violazioni legate al trasporto e ingresso illegale in territori occupati.

Il contesto giuridico e le sanzioni

La SBU ha rivelato che il proprietario della nave è soggetto a sanzioni nazionali per motivi di sicurezza e che ha frequentemente cambiato il nome della nave e i beneficiari nominali per evitare le restrizioni imposte. Questa strategia di evasione delle sanzioni ha messo in luce le complesse reti operative che la Russia ha messo in atto per continuare le sue attività commerciali nonostante le misure restrittive.

Conseguenze per il capitano e l’equipaggio

Il capitano della nave è stato ufficialmente informato delle accuse di ingresso e uscita illegale da territori temporaneamente occupati. La nave sequestrata sarà trasferita all’Agenzia per il Recupero e la Gestione dei Beni (ARMA) dell’Ucraina, che gestisce i beni legati a reati di corruzione e altre attività criminali.

Questo sequestro rappresenta un passo significativo nella lotta dell’Ucraina contro le operazioni russe nel Mar Nero e dimostra come le autorità stiano intensificando le misure di sicurezza per proteggere le proprie acque e i propri porti da attività illecite. La SBU continuerà a monitorare le operazioni sospette e a perseguire chiunque tenti di violare le leggi ucraine.