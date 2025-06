Chi sarà il prossimo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio? Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, a seguito della pesante sconfitta contro la Norvegia, in pole per la panchina azzurra c’è l’ex tecnico della Roma Claudio Ranieri.

Nazionale, dopo l’esonero di Spalletti Claudio Ranieri è a un passo dalla panchina

Questa sera, contro la Moldavia, Luciano Spalletti si siederà per l’ultima volta sulla panchina della Nazionale.

La pesante sconfitta per 3 a 0 contro la Norvegia ha infatti portato Gravina ha esonerare il CT. E’ stato lo stesso Spalletti, durante la conferenza stampa, ad annunciare pubblicamente il suo esonero da Commissario Tecnico, mostrandosi molto deluso sia dalla decisione sia da se stesso. Ma, chi prenderà il suo posto? In pole c’è l’ex tecnico della Roma Claudio Ranieri, che nella scorsa stagione è riuscito a portare i giallorossi a sfiorare il quarto posto valido per la Champions dopo un’avvio horror con in panchina Ivan Juric. Tra lui e Gravina c’è già stata una lunga telefonata e per questo il sì sembra veramente a un passo. C’è però un nodo da sciogliere, Ranieri infatti è Senior Advisor giallorosso, c’è quindi da parlare con i Friedkin.

Claudio Ranieri avrà un doppio ruolo?

Come visto Claudio Ranieri è la prima scelta per la panchina della nostra Nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Ranieri, però, attualmente ricopre il ruolo di Senior Advisor della Roma e quindi c’è da parlare con i Friedkin. Non è però da escludere che il tecnico romano possa svolgere un doppio ruolo, ovvero appunto quello di CT e quello di consulente per i giallorossi. La FICG non esclude la possibilità e pare che anche la proprietà giallorossa sia d’accordo. Ricordiamo ad esempio il grande ex allenatore dello United, Sir Alex Ferguson che allenò contemporaneamente sia i Red Devils sia la Scozia. Dopo la partita contro la Moldavia ne sapremo sicuramente di più. Dovesse saltare Ranieri, si andrebbe su Stefano Pioli.