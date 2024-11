Ieri sera, giovedì 14 novembre, l’Italia di Luciano Spalletti ha affrontato il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, nel quinto match della fase a gironi della Nations League. Gli azzurri hanno conquistato i quarti di finale e il CT Luciano Spalletti ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei giocatori.

Dopo il successo per l’1-0 contro il Belgio, che ha permesso all’Italia di accedere ai quarti di finale, Luciano Spalletti ha commentato la vittoria ai microfoni di Rai Sport:

“I ragazzi sono stati bravi, perché il campo nel secondo tempo si è fatto pesante. Abbiamo perso un po’ di lucidità nel possesso e sbagliato qualche pallone di troppo. In situazioni come queste, è fondamentale mantenere il possesso palla, altrimenti adeguarsi al ritmo degli avversari diventa molto dispendioso. Era complicato trovare la palla piena in quelle condizioni, ma quando sono venuti nella nostra metà campo, i ragazzi hanno lottato come leoni“.