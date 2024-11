Nations League, Belgio-Italia: tutte le informazioni su come vedere il match ...

L'Italia sfida il Belgio nel quinto turno della Nations League: ecco dove vedere la partita in tv

Questa sera, giovedì 14 novembre, l’Italia di Luciano Spalletti affronterà il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, nel quinto match della fase a gironi della Nations League.

Nations League, la sfida tra Belgio e Italia: dove vederla in tv

Italia-Belgio di Nations League sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, ma sarà possibile vedere la partita gratis anche in diretta streaming su RaiPlay. Calcio d’inizio alle 20.45.

Nations League, la sfida tra Belgio e Italia: possibili formazioni

Agli Azzurri basta un punto per strappare il pass per i quarti di Nations League. Spalletti punta sullo schema di gioco 3-5-1-1, dove davanti alla difesa ci sarà l’esordio di Rovella, mentre Barella agirà da trequartista alle spalle dell’unica punta Retegui.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Mangala, Onana; Bakayoko, De Cuyper, Trossard; Lukaku. Ct. Tedesco.

La telecronaca delle partite dell’Italia è affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Lele Adani.

Le parole di Luciano Spalletti prima di Belgio-Italia