Si conclude con un pareggio con il Belgio e una roboante vittoria contro Israele, il percorso di due settimane dell’Italia di Spalletti, impegnata in questa pausa Nazionali nella Nations League.

Nations League, vittoria convincente con Israele: la partita

A Udine, gli Azzurri tornano a fare la voce grossa e si impongono per 4 a 1 contro Israele, in una partita dominata in lungo e in largo, nella quale sono tornate a vedersi splendide giocate collettive che fanno riaffiorare alla mente le migliori Nazionali italiane. Spalletti, dopo un Europeo al di sotto delle aspettative, sembra aver trovato la quadra tattica e i giocatori lo seguono. Frattesi va ancora in gol, così come l’attaccante atalantino Retegui. La scena, però, se la prende soprattutto capitan Di Lorenzo, subissato dalle critiche dopo alcune uscite incolore, ma che è in grado di rispondere presente sul campo, segnando una doppietta da capitano.

Nations League, vittoria convincente con Israele: esordi e primato

Da segnalare, per quanto riguarda il match di ieri, anche l’esordio del classe 2001 Daniel Maldini. Il fantasista del Monza è il terzo della sua famiglia a giocare in Nazionale, dopo nonno Cesare e, ovviamente, papà Paolo. Si tratta di un unicum a livello internazionale. Ora l’Italia può sorridere guardando al futuro e, nonostante la vittoria della Francia, mantenere ben saldo il primo posto nel girone di Nations League.