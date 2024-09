Nella cerimonia degli Emmy Awards, Shogun è stata proclamata la serie drammatica più in voga dell'anno, mentre Baby Reindeer ha dominato nella categoria delle miniserie. Con una vittoria sorprendente, Hacks è emersa vittoriosa nella categoria comedy, superando The Bear.

Lo Shogun è stato premiato come la miglior serie drammatica alla 76esima edizione degli Emmy Awards, superando il record stabilito da Games of Thrones con un totale di 18 riconoscimenti in una stagione. La serie "Hacks" di Hbo/Max ha sorpresivamente vinto come miglior serie comica, superando "The Bear". Tra i vincitori della serie "Hacks" ci sono la scrittrice italiana Lucia Aniello e l'attrice Jean Smart. Shogun, prodotto da Hulu-Disney+, è diventato il primo show in una lingua diversa dall'inglese a ottenere l'onorificenza più alta degli Emmy. Oltre al premio per la miglior serie drammatica, ha ottenuto riconoscimenti per la direzione e per le interpretazioni di Hiroyuki Sanada e Anna Sawai.