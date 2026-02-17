Lutto nel mondo del cinema, si è spento all’età di 96 anni il leggendario documentarista e regista Frederick Wiseman.

E’ un giorno triste per il mondo del cinema, che vede la morte di uno dei documentaristi e registi più importanti e stimati di sempre.

Frederick Wiseman è morto all’età di 96 anni, ad annunciarne la scomparsa la sua società di produzione Zipporah Films e la sua famiglia. Rimasto vedovo nel 2021, Wiseman lascia due figli, David ed Eric, e tre nipoti.

Cinema in lutto, è morto il documentarista e regista Frederick Wiseman: la carriera

Il mondo del cinema ha perso uno dei documentaristi, registi e produttori più influenti del cinema contemporaneo. Nella sua lunga carriera, Frederick Wiseman, è stato insignito del Leone d’Oro alla Carriera a Venezia nel 2014 e all’Oscar alla Carriera nel 2017. Ha prodotto e diretto tutti i suoi 45 lavori, tra cui ricordiamo opere che sono diventate un vero e proprio punto di riferimento, quali “High School”, “Law and Order”, “Hospital”, “Public Housing”, “Near Death”, “Domestic Violence”, “At Berkeley” e “National Gallery”. Wiseman diceva che “mi piace fare film che abbiano una struttura drammatica, che si occupino di aspetti sottili e complessi del comportamento umano.“